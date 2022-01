TOP 10: Nunca se me va a olvidar que..

TOP 10:

Nunca se me va a olvidar que… MI MAMÁ ME CORRETEABA POR TODA LA CUADRA CON LA CHANCLA EN LA MANO, PORQUE JUGANDO FÙTBOL ROMPÍAMOS LOS VIDRIOS DE LAS OTRAS CASAS.

TOP 9:

Nunca se me va a olvidar que… LA ÑAPA SOLO SE PODÍA PEDIR EN LA TIENDA DE LA ESQUINA, NO EN LA PANADERÍA DEL SUPERMECADO DE CADENA.

TOP 8:

Nunca se me va a olvidar que… EL MEJOR BUSCADOR DE OBJETOS PERDIDOS ERA MI MAMÁ, PERO VENÍA CON CASTIGO, O A USTEDES NO LES DIJERON “¿QUÉ PASA SI LO BUSCO YO Y LO ENCUENTRO?”

TOP 7:

Nunca se me va a olvidar que... YA NO HAY QUE IR DÁNDOLE LA MANO A CUALQUIERA PUES QUIEN SABE SI VIENE DE HACER ALGUNA COSA RARA!

TOP 6:

Nunca se me va a olvidar que... SI QUIERO CONSERVAR MI RELACIÓN, TENGO QUE CAMBIAR DE NÚMERO DE CELULAR JAJA

TOP 5:

Nunca se me va a olvidar que... ANTES DE SALIR DE LA CASA TENGO QUE REVISAR QUE TENGA LA BILLETERA Y LAS LLAVES PARA DEJAR DE ESTAR LLAMANDO AL CERRAJERO Y PIDIENDO PRESTADO

TOP 4:

Nunca se me va a olvidar que… PARA HACER ARROZ HAY QUE ECHAR 2 DE AGUA POR 1 DE ARROZ, NO AL REVÉS.

TOP 3:

Nunca se me va a olvidar que... ANTES DE SALIR DE LA CASA TENGO QUE IR AL BAÑO ASÍ NO TENGA GANAS PARA NO ESTAR PIDIENDO BAÑOS PÚBLICOS

TOP 2:

Nunca se me va a olvidar que... CUANDO VAYA A TOMARME MIS TRAGOS TENGO QUE ENTREGAR LAS LLAVES Y EL CELULAR PORQUE ESO DE ESTAR CANGREJEANDO YA ES DE ADOLESCENTES

TOP 1:

Nunca se me va a olvidar que... ANTES DE MANDAR UN MENSAJE POR WHATSAPP TENGO QUE RECTIFICAR A QUIEN ES QUE SE LO ESTOY MANDANDO PARA NO IR A HACER EL OSO OTRA VEZ.