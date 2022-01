La Segura dejará de hacer videos para redes sociales por su estado de salud

El año pasado ‘La Segura’ ya se había pronunciado por sus escasas apariciones en su cuenta principal de Instagram y confesó que antes de ser creadora de contenido fue víctima de dos impactos de bala, los cuales le ocasionaron un trauma raqueomedular. Sin embargo, en las últimas horas, por medio de un video, le atribuyó la culpa de sus dolores a unos biopolímeros que se implantó hace 14 años.

“Es un dolor aterrador. No puedo estar mucho sentada, ni parada, y las piernas las siento raras. Necesito hacer una pausa, no puedo trabajar”, fueron las palabras de la caleña, quien pidió ayuda a profesionales de la salud debido a que los consultados por ella no le dan una solución hasta el momento.

“Espero que estén aquí cuando yo vuelva”, le dijo Natalia Segura a sus casi 8 millones de seguidores. De igual forma agradeció a las personas que la han acompañado y añadió: “solo deseo que esta pesadilla acabe”.

La creadora de contenido ha recibido varios mensajes de fortaleza, entre ellos los de Greicy Rendón, la cantante Farina, su colega ‘El Mindo’, Maleja Restrepo, entre otros personajes de la farándula colombiana.