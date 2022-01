Equipo por Colombia ya le había dicho a la Registraduría que haría consulta sin el Centro Democrático

Colombia

Este martes se metieron ‘En Kamila de 11 varas’ varios partidos políticos y sus coaliciones.

Resulta que la Registraduría les preguntó a todos, incluyendo a los movimientos ciudadanos, si van a participar en las consultas interpartidistas y con cuántos precandidatos presidenciales. A propósito, conocimos las respuestas que dieron y que llaman la atención.

Habiendo plazo de inscripción de precandidatos hasta el 11 de febrero, el pasado viernes el ‘Equipo por Colombia’ le contestó que participaría con La U, el MIRA, el Partido Conservador y los grupos ciudadanos de Federico Gutiérrez y Alejandro Char. No mencionó por ningún lado al Centro Democrático y eso fue antes de que Óscar Iván Zuluaga anunciara su decisión de no ingresar.

Mientras tanto, ayer el Centro Democrático respondió lo siguiente: “el partido se encuentra en etapa de definiciones por lo que informará dentro de las fechas establecidas en el calendario electoral el nombre de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos con los cuales se celebrará la coalición para definir el candidato presidencial”.

Por su parte, el Movimiento de Salvación Nacional respondió que no participará en consultas internas, populares ni interpartidistas, aunque nos aseguró que no descarta futuras alianzas.

Hay dos partidos que no le han respondido a la Registraduría, estamos hablando del partido Cambio Radical y del Partido Liberal, esto indicaría que no tienen interés en participar o no tienen afán.

El partido cristiano Colombia Justa Libres solicitó extender el tiempo de respuesta porque actualmente no ha solucionado su lío jurídico y no ha definido si entra al ‘Equipo por Colombia’.

Y como ya se sabía, los partidos de la Coalición Centro Esperanza respondieron que participarán los seis precandidatos actuales y, hasta el momento, no tenía contemplada la participación de Ingrid Betancourt.

En lo que tiene que ver con el Pacto Histórico no indicó el número de aspirantes y falta saber quién avalará al exgobernador Camilo Romero y al pastor cristiano, Alfredo Saade.

Mientras tanto, hoy el senador Gustavo Petro y la líder Wayuú, Arelis Uriana, serán los primeros en inscribirse en la Registraduría como precandidatos presidenciales.