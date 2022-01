La versión de la presidenta del Concejo de Cartagena capturada con droga

Por primera vez, desde su captura el pasado viernes cuando viajaba en una camioneta en la que fue hallado un kilo de cocaína, armas y dinero en efectivo, la presidenta del Concejo de Cartagena, la liberal Gloria Estada Benavides habló de su detención y negó conocer que en el carro en el que su pareja, Martín Barreto, pasó a recoger había un paquete de sustancias alucinógenas.

Estrada habló en el marco de las audiencias que adelanta el Juzgado 18 Penal Municipal de Cartagena en el proceso en el que ella, su pareja y Avelino Villamizar fueron imputados por la Fiscalía de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

La cabildante respondió un interrogatorio que le hizo el abogado Juan Royero, su defensor. Dijo que antes de su captura estaba en la sede del Concejo Distrital, en la calle del Arsenal, y que hasta ese lugar llegó a buscarla su pareja.

“Me reuní con la doctora Adriana Hernández, asesora del Concejo y Viviana Malo, directora administrativa y financiera de la corporación. Luego que termino ahí me llama mi asistente, Janni Verga, y me dice que el doctor Martín se encuentra afuera en el carro. Martín es mi novio. Salgo, me monto en el vehículo, bajamos el Puente Román y estacionamos en la bomba Texaco donde el señor Avelino iba a recoger su carro”, relató Estrada al ser consultada sobre lo que hizo antes de ser abordada por la Policía.

Tras detallar las características de la camioneta en la que se movilizaba y el lugar en el que se ubicó respondió que desconocía por completo la existencia del paquete con alucinógenos que fue incautado.

“Una vez ingresaste a ese vehículo, ¿dónde te ubicaste?”, le preguntó su abogado. “En la parte de adelante”, respondió. “¿Tu ibas manejando se vehículo?”, continuó el jurista. “No, señor”, dijo Estrada. “¿Qué hacías tú en ese vehículo?”, le preguntó su defensor, a lo que la cabildante respondió: “Como cuando tú dices me dieron un chance”.

Luego de detallar que viajaban a su apartamento a almorzar, la presidenta del Concejo fue consultada por su abogado sobre uno de los argumentos de la Fiscalía en la audiencia de este martes y es que ella habría tratado de usar su condición de concejal para presionar a los agentes de la Policía.

“¿Quisiste imponer tu condición de concejal ante los agentes?”, le pregunto. “Jamás. Me presentó como Gloria Estrada y mostré mi carné como concejal, porque me pidieron mi identificación y esa es mi identificación”, dijo la procesada.

Continuó su relato indicando que los agentes de la Policía continuaron con sus labores de requisa del vehículo e informaron del hallazgo de la panela de droga. “Los señores empezaron a revisar el vehículo, haciendo sus labores, y salieron a decir de que había una sustancia alucinógena, diciendo que eso estaba ahí, pero en ese momento nadie estaba presente”, indicó, a la vez que negó conocer de la existencia de la droga en ese carro.

Lo que dijo el abogado

A su turno, el abogado Royero le solicitó al Juez abstenerse de imponer medida privativa de la libertad contra Estrada alegando que la Fiscalía no demostró de ninguna forma que ella tuviera conocimiento de la existencia de la droga en un vehículo que no es de su propiedad.

El abogado detalló además que contrario a lo que señala la Fiscalía, no hay motivos para inferir que la presidenta del Concejo no va a comparecer desde la libertad en este proceso que se le sigue.