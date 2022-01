Alertan por cobros exagerados en las facturas del servicio de energía en Montería

A las quejas de usuarios por las constantes fallas del fluido eléctrico, se suman los exagerados cobros en las facturas del servicio de energía en el departamento de Córdoba.

Habitantes de la margen izquierda de la ciudad de Montería, de estrato 1, advirtieron que les llegaron facturas que superan los 5 millones de pesos. Uno de estos casos, fue el de Aracelys Ruiz, quien al respecto dijo que “estoy inconforme con el recibo que vino del mes, que tengo que pagar 7 millones de pesos, en lo cual yo siento que no me he gastado esa cantidad de kilovatios. Entonces, necesitamos que nos solucionen esto”.

“Yo no tengo con qué pagar 7 millones de pesos. Venía pagando $96.000, en eso me viene el consumo mensual, no tengo ni un aire; tengo un televisor, tres abanicos, una licuadora, una nevera y una lavadora con la que lavo cada ocho días”, agregó la usuaria.

Por su parte, desde la empresa Afinia, a través de un comunicado se reconoció un error de facturación en los barrios de Manuel Jiménez y La Esperanza.

“Cabe resaltar que el 87% de los usuarios de este sector venían recibiendo por muchos años una facturación estimada, que no correspondía al consumo real de los predios, por ello a través de la instalación de los equipos de medición se les garantizará una correcta lectura y facturación”, sostuvo Liliana Barrios, gerente encargada de Afinia en Córdoba.

“En este proceso la empresa reconoce que se presentaron dos casos puntuales en la facturación, los cuales ya fueron subsanados”, agregó la directiva de Afinia.

Además, dijo que “estaremos atentos a los requerimientos por parte de la comunidad para coordinar con ellos jornadas de atención en el sector y seguir aclarando sus inquietudes”.

Pese a la explicación de la empresa, desde la Defensoría del Pueblo en Córdoba, se hizo un acompañamiento a los usuarios afectados.

“Debido a las quejas y presuntas irregularidades ante el cambio de contadores y el plan piloto que se inició en estos sectores, se insta a las entidades competentes que tienen a cargo la vigilancia de la prestación del servicio, a realizar los estudios y requerimientos correspondientes, al igual que a la empresa AFINIA S.A. E.S.P. para que se atiendan las peticiones de las comunidades y se dé una solución de fondo, de cara a que se requiere de una debida socialización del nuevo sistema, los avances y beneficios del mismo”, manifestó el defensor del Pueblo en Córdoba, Ricardo Madera.

“Por tratarse de la prestación de servicios públicos domiciliarios, indispensables para satisfacer las necesidades básicas e inherentes a la dignidad humana, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los actores, con el fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales”, puntualizó el organismo defensor de Derechos Humanos