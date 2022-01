No vamos a caer en ese chantaje: Duque tras propuesta de Rusia de establecer relaciones con Venezuela

Luego que Rusia pidiera a Colombia retomar relaciones con Venezuela para contrarrestar la violencia en la frontera en medio del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque reaccionó sobre esta propuesta asegurando que todo se trata de un chantaje que no aceptará mientras sea presidente.

“Lo que ellos proponen es que hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe, ¿Hay que aliarse con el que le permite estar en su territorio, narcotraficar, les permite planear atentados para que no intimiden al pueblo colombiano? ¿Esto es un chantaje? Pues si esto lo es, la respuesta es no vamos a caer en el chantaje”, enfatizó el mandatario desde La Guajira.

Además, Duque recordó el por qué Colombia rompió sus relaciones con Venezuela, “Nicolás Maduro protege al terrorismo, lo auspicia y es aliado de sus círculos más cercanos en el negocio del narcotráfico y extracción ilegal de minerales. Colombia es un país amigo del pueblo venezolano, tan amigos somos que hemos hecho el gesto humanitario más grande que ha visto el hemisferio en años albergando 1.8 millones de migrantes eso lo hacemos con afecto hacia al pueblo que ansía la democracia”.

Finalizó diciendo que, “a la dictadura de Maduro hay que denunciarla como es, con la criminalidad que tiene y no nos vamos a doblegar y no vamos a dejar de denunciar esos atropellos y la convivencia que tiene con el terrorismo, no vamos a caer en ese chantaje. Quienes hacen esas solicitudes también tengan claro que quien proteja ese régimen está apoyando el terrorismo internacional”.