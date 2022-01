Habitantes en Puerto Salgar, Cundinamarca, desesperados por fallas en el suministro de agua

Habitantes en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, señalaron a W Radio, que nuevamente viven un viacrucis por cuenta de los problemas de suministro del agua, que los viene afectando, según ellos, desde hace varias semanas. Además, denuncian que no hay respuestas por parte de la administración municipal.

Según Carolina Pérez, habitante del municipio, desde el mes de diciembre no cuenta con un suministro continuo de agua. “Llevamos casi 5 días sin agua, no nos dicen nada, nadie dice qué es lo que pasa, pero siempre es con ese problema, en diciembre fue lo mismo y en enero vamos para lo mismo.”

También agregó: “se han hecho algunas protestas, se le ha dicho al alcalde pero nos sabemos qué pasa y eso nos afecta en mi caso por mi trabajo, porque trabajo en un restaurante, también me afectó en mi casa para cocinar y para bañarnos y demás cosas.”

Por su parte, John Gómez dijo que no hay un plan B por parte de las autoridades y que no han visto carrotanques ayudando a las personas. “Imagínese con ese clima que hace aquí y sin agua, han pasado días que no tenemos, a veces se va por horas o por sectores, sí hacemos el llamado para que se pueda solucionar esta problemática.”

Entre tanto, Wilson Medina afirmó que “tenemos un problema muy grave y es que estamos sin agua, es triste porque aparte de eso, siento yo, con todo respeto, nos están atracando, en el sentido que si no tenemos servicio de agua, ¿por qué la cobran y más cara?, es triste ver cómo nos llegan recibos de 80 o 100 mil pesos, cuando no tenemos agua.”

Además denuncia que “el señor alcalde y el gerente han hecho como una especie de pico y placa, se la manda a un sector por horas, la quitan, se la mandan a otro sector y así, desgraciadamente estamos en eso.”

W Radio se comunicó con el alcalde de Puerto Salgar, Jaime Maldonado, quien en un principio vía WhatsApp negó que los habitantes hayan estado más de 4 días sin agua. Sin embargo, no respondió más mensajes, por lo que se está a la espera de una respuesta oficial.