“Hacen falta adecuaciones para el regreso a clases presenciales”: Sindicato de Trabajadores de la Educación

Desde ayer lunes 24 de enero, en Santa Marta se cumplió la directriz emitida por el Ministerio de Educación de regresar a la presencialidad en los colegios, luego de estar bajo la modalidad virtual por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, para el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, ( Edumag) esto no es suficiente teniendo en cuenta que todavía faltan adecuaciones en varias instituciones educativas.

Según lo manifestado por María Ceballos, presidenta del Sindicato, no todas las escuelas entraron a la presencialidad, tal es el caso del colegio Liceo del Norte al que todavía le están haciendo las adecuaciones en su planta física, “no se conoce la fecha de entrega por parte de infraestructura, como es posible que después de dos largos años de trabajo en casa y virtualidad esperar regresar a la presencialidad para poder realizar las adecuaciones. En el Inem Simón Bolívar no han llegado las aseadoras, hay otras que no les han entregado los elementos de bioseguridad; estamos en medio de una presencialidad educativa acompañada de la precariedad”, expresó Ceballos.

Asimismo, la sindicalista se refirió al Plan de Alimentación Escolar, PAE, según ella está en proceso de contratación y no inició con el primer día de labores académicas, por lo que esperan una respuesta por parte de la Secretaria de Educación.

168 mil estudiantes en el Magdalena retornan a clases presenciales

De otra parte, afirmó que los colegios de Santa Marta solo cuentan con 20 carrotanques para el suministro de agua “El Essmar dijo que no conocía la lista de necesidades por parte de la Secretaría de Educación para los establecimientos educativos y solo cuentan con 20 carrotanques, prácticamente el apoyo sería nulo”, dijo María del Carmen Ceballos.

Finalmente, la presidenta del sindicato se refirió a que hay algunos docentes contagiados con Covid- 19: “Son 20 docentes en el colegio 11 de Noviembre, aislados con sospecha de Covid, entonces cuál sería la estrategia de la Secretaría de Educación para poder atender a los estudiantes de manera presencial”.

Se espera que este regreso a clase se haga de la manera adecuada, con el objetivo de terminar el calendario escolar de manera presencia, con las garantías necesarias.