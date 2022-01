El deportista José López denunciará penalmente al presidente de la Liga de Atletismo de Boyacá

El exatleta y entrenador José Jacinto López López, pidió a la Fiscalía celeridad a las investigaciones sobre las denuncias que fue instauradas en su contra ante la Fiscalía Octava de Duitama y 249 de Bogotá por supuesto acceso carnal y acceso abusivo.

“Esto se trata de una persona que se alía con otras dos personas entre ellas una de las denunciantes, según López López, fue pareja sentimental de él entre 2018 y 2020”, dijo López.

Según López las denuncias se debe “a un personaje de una liga del departamento (José Baudilio López) que al parecer tiene una investigación por supuesta falsificación de documentación para que fuera presidente de este momento”.

Dice que el próximo sábado es la elección de la Junta Directiva de la Liga de Atletismo y pidió que se aplace teniendo en cuenta las demandas penales que hay contra él, pero también por el supuesto proceso contra José Baudilio López

“Este personaje hace estos, no solamente para distraer la atención sobre la próxima elección y segundo para sacarme del camino, yo soy una persona de bien”, insiste.

Con esa acusación, dice el entrenador, le quitaron el patrocinio a una fundación a la cual no pertenece. "Estos tres personajes lo lograron".

Dijo que se va entablar denuncia por fraude procesal, calumnia y concierto para delinquir contra quienes lo están acusando por los delitos de acceso carnal y acceso abusivo.

“Están diciendo que tuve un acceso carnal con una menor de 13 años, en una fecha que ni siquiera yo estaba en Bogotá y ustedes lo pueden corroborar. Esto es como una película”, dijo.

El exatleta aseguró estar tranquilo porque no hay una sola prueba contundente contra él y agrega: “Tengo 10 audios de la misma niña que fue la me contó lo que estaban tramando. Nombra al personaje y a la misma familia “.

Dijo que la investigación: “me parece genial. A la Fiscalía y la Procuraduría ya les llevé algunas pruebas. Estoy pendiente para llevar mis pruebas, espero que este señor se retracte”.

Según José Jacinto López, la Federación Nacional de Atletismo sabe la situación por la que está pasando al igual que Indeportes.

“Por mi mente no se me ha pasado algo de eso yo he tenido la oportunidad de trabajar con las mujeres más bellas de este país y a todas las he respetado. Voy a ir a la Fiscalía porque eso me está perjudicando enormemente, en tres días los medios se olvidan, pero mi nombre queda ahí”, dijo.