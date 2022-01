Piden que sea suspendido exatleta boyacense Jacinto López por supuesto abuso sexual

A través de una resolución la Liga de Atletismo de Boyacá requirió al Club Jaz Sao Olímpica para que de forma inmediata suspenda y separe al reconocido exatleta José Jacinto López López de sus funciones de entrenador, hasta tanto se aclare la situación jurídica a las denuncias presentadas por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad.

La decisión fue tomada como medida preventiva, dice la Liga de Atletismo que sí se va a respetar el debido proceso hasta que López López aclare la situación jurídica respecto a esas acusaciones.

Así mismo, se prohíbe la presencia de José Jacinto López en los escenarios dónde se practica el atletismo en Boyacá con el fin de salvaguardar los derechos de los menores de edad.

Esta decisión, tomada por parte de la personería jurídica de la Liga de Atletismo de Boyacá fue notificada a quien fuera uno de los deportistas de atletismo más destacados del país.

Se precisó que una de las dos denuncias se encuentra en el despacho de la fiscal 349 de la ciudad de Bogotá, bajo el radicado CUI No. 151766000112202000125, de acuerdo con la valoración que le hizo Medicina Legal a una de las víctimas

“Mi entrenador de atletismo José Jacinto López López, abusó de mi desde que yo tenía 12 años hasta los 19, cuando comenzó todo, creo que él tenía 40 o 42 años. Él al principio me acosaba y me tocaba me decía que no podía estar con un niño de mi edad, que yo debía estar con él y que yo era muy bonita, lo decía cuando no había nadie, todo sucedió en Paipa en la casa que él tenía para el entrenamiento de los niños y en hoteles en Bogotá o cerca de Paipa”, narró unas de las víctimas a la cadena Caracol Radio.

El relato prosigue: “Al principio él me tocaba en las piernas y los senos por encima de la ropa, la primera vez que me obligó a tener relaciones sexuales con él yo era virgen, tenía 14 años, me llevó a la habitación, me recostó en la cama, me quitó la ropa y me penetró…”.

Lo que llama a atención en dicho documento, revelado,por Caracol Radio, la mujer que ahora es mayor de edad recuerda que, “nunca quiso usar condón, y en 2015, relata, cuando yo tenía 16 años quedé embarazada de él y me hizo abortar cuando tenía como 4 meses de gestación”.

Cuenta la víctima que pasaron 5 años hasta que se le contó a su mamá, dice que sintió muy mal con lo del aborto, cuando supo que estaba embarazada intentó suicidarse. “Me llevaron a la clínica para saber cuántos meses tenía de embarazo, me llevó un familiar de él a una clínica en Bogotá”, narra.

En otro testimonio del papá de otra supuesta víctima de López López contó cómo se enteró de la tragedia de su hija desde los 14 años de edad, la retiró de la fundación Corriendo – Ando propiedad del exatleta con sede en Paipa e inmediatamente interpuso la denuncia penal.