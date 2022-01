Caso de conductor linchado: ¿cuáles son los escenarios jurídicos?

Supuestamente indígenas de la comunidad Embera tomaron justicia a mano propia y agredieron al conductor, quien minutos antes habría atropellado a una mujer y una niña de esta etnia.

El ente acusador también investiga la muerte de Erminda Sintua Tunay, de 38 años de edad, y de su hija de un año y medio, de nombre Sara Camila García Tunay, quienes supuestamente fueron arrolladas por el conductor.

Abogados se han pronunciado sobre el tema y han abierto el debate a los escenarios jurídicos de este caso.

El abogado Carlos Oswaldo de la Espriella aseguró en Contrarreloj que en el caso del homicidio del conductor no hubo procedimiento alguno impuesto.

“Ni siquiera, por lo que se ha publicado en medios de comunicación, la comunidad se ha escudado en que su sistema de justicia preveía esa consecuencia por dar muerte accidental a la madre difunta y a sus hijos.”

Agregó el jurista que “incluso si su sistema de justicia así lo dispusiera, la Jurisdicción Especial Indígena no habría sido la competente para resolver el conflicto. El señor Rivera no era indígena; y el accidente no ocurrió en territorio indígena. Por ende, por más de que existe un dolor legítimo en la comunidad, ello no sería razón suficiente para imponer, en nombre de la Justicia Especial Indígena, justicia por mano propia. Por último, la pena de muerte está abolida en Colombia, en parte, como efecto de los tratados de Derechos Humanos”.

De la Espriella dice que “respecto de la autoridad competente para procesar a aquellos indígenas que mataron al conductor Rivera, hay que tener en cuenta que la comunidad indígena se encuentra ubicada en el parque la Floresta desde hace un tiempo prolongado, con lo cual han desarrollado sus costumbres en la zona. Esa circunstancia hace que sea viable entender cumplido el requisito geográfico del fuero indígena (T-397 de 2016). También son indígenas los investigables, la cultura está fuertemente involucrada en la comisión del delito, y la comunidad Embera cuenta con una estructura institucional de justicia.”

Añadió también que es posible investigar a los uniformados que presenciaron la muerte del conductor Rivera, “no por una omisión funcional, como lo advirtió el director de la Policía Nacional, sino como autores del homicidio, bajo la figura de la comisión por omisión. Hay que tener en cuenta que, con ello, se estaría, de paso investigando la omisión funcional, pero también el haber causado con esa omisión la muerte de la víctima fatal Rivera.”

Por su parte el abogado y profesor, Francisco Bernate, manifestó que en este caso no se dan los requisitos para que el caso sea asumido por la jurisdicción indígena y debe ser asumido por la ordinaria.

Por su parte el jurista Andrés Garzón dijo que la Fiscalía debe asumir de manera inmediata la investigación y recolectar todo el material probatorio.

“Ya será otro tema que la Corte Constitucional determine si el caso debe ser juzgado por la jurisdicción indígena o por la ordinaria” dijo Garzón.