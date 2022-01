Fiscalía investiga asesinato de conductor que arrolló a indígenas

Colombia

La Fiscalía general de la nación abrió una investigación por la muerte de Hildebrando Rivera, quien falleció debido a graves lesiones.

Supuestamente indígenas de la comunidad Emberá tomaron justicia a mano propia y agredieron al conductor quien minutos antes habría atropellado a una mujer y una niña de esta etnia.

El ente acusador también investiga la muerte de Erminda Sintua Tunay, de 38 años de edad, y de su hija de un año y medio, de nombre Sara Camila García Tunay, quienes supuestamente fueron arrolladas por el conductor.

Según relatos de testigos, Rivera llamó a la empresa de transportes y les dijo que los indígenas no lo dejaban bajar del camión.

- “Don Mario, estoy aquí en el camión y no me dejan bajar; se me atravesó un muchacho, yo no lo vi’. Yo escuchaba muchísimo ruido”.

Miembros de la empresa llamaron a las autoridades y volvieron a llamar al conductor pero esta vez les contesto otra persona.

- “No llame más a este (...), que lo vamos a matar”. Les respondieron.

Hildebrando fue llevado a una clínica donde llegó muerto.

“Paciente de 60 años, en móvil de APH ingresó a las 10:00 p. m. con trauma craneoencefálico severo, lesiones de tórax, abdomen y extremidades. Importante dificultad para respirar y alteración del estado de conciencia, presenta paro cardiorrespiratorio, se hacen maniobras de reanimación con respuesta adecuada. Paciente inestable con alto riesgo de muerte en proceso de traslado a Simón Bolívar”, señala el reporte médico.