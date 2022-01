No hay claridad sobre el proceso de revocatoria en Cúcuta: MOE y comité de revocatoria

No hay claridad sobre el proceso de revocatoria en Cúcuta - Cortesía Comité de Revocatoria

El cruce de mensajes entre la Registraduría Nacional, las autoridades locales y departamentales, aún no ha permitido definir si este 30 de enero se realizará el proceso de revocatoria en Cúcuta o si por el contrario se suspenderá como se había anunciado.

Jairo Oviedo, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Norte de Santander le aseguró a W Radio que a la fecha no hay claridad sobre este proceso “en el caso de Cúcuta, está indeciso el tema de una posible revocatoria para el domingo, pues no tenemos la seguridad si va o no va, todo este tipo de situaciones amerita que la institucionalidad este permanentemente convocando este espacio para hacer el monitoreo correspondiente”.

Mientras tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo un oficio con fecha del 19 de enero, confirmó al registrador Alexander Vega Rocha el traslado de los recursos faltantes para adelantar el proceso electoral de la revocatoria del alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez. El comité de revocatoria esperaba este impedimento se superará, continuar con el proceso y la fecha estipulada.

Saturnino Velandia, abogado del Comité de revocatoria aseguró a W Radio “el Ministerio de Hacienda respondió que sí tiene el dinero y que ya se han hecho los traslados, sin embargo, nos dicen en la registraduría delegada que no hay ningún movimiento qué se están preparando para las elecciones de este 30 de enero”.

“He enviado dos derechos de petición a la registradora delegada, nadie me ha respondido y estamos en ascuas por saber si el registrador después de la respuesta el Ministerio hacienda va o no a realizar estas elecciones, nosotros seguimos en campaña”. Señaló el abogado

Por ahora se mantiene la expectativa para conocer la decisión de la Registraduría Nacional, la campaña del comité de revocatoria continúa por los diferentes barrios de Cúcuta.