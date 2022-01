II Divo vuelve a Colombia: el concierto de grandes éxitos será en homenaje a Carlos Marín

La agrupación II Divo vuelve a Colombia con una presentación en la que rinde homenaje a Carlos Marín, el miembro del grupo que falleció en el mes de diciembre, con un tour artístico de grandes éxitos musicales.

El concierto, en alianza con La W, se llevará a cabo el próximo 5 de mayo y tendrá lugar en el Movistar Arena, de Bogotá.

David Miller de Estados Unidos, Sebastien Izambard de Francia y Urs Buhler de Suiza reanudarán su tour como homenaje a Marín. Además, tendrán como invitado especial al barítono mexicano estadounidense Steven LaBrie.

Las entradas estarán disponibles desde el 28 de enero para preventa Movistar y desde el 31 de enero para público general.

De otro lado, la agrupación informó que creará la Fundación Carlos Marín para que todos “puedan recordarlo por su hermosa alma, talento y deseen un descanso en paz”.

“Carlos era una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación de una voz increíblemente hermosa, dada por Dios, y un talento absolutamente inmenso. Su pasión, alegría y sentido del humor hicieron de una persona tan mágica, y su risa siempre levantaría a cualquiera. Fue amado por millones de fans en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él entre nosotros durante tantos años. Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y brillante voz”, afirmaron.

La gira apoya su décima producción de estudio, For Once In My Life: A Celebration Of Motown.