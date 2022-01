Ingrid Betancourt se retiraría de la Coalición Centro Esperanza si no prohíbe apoyo de maquinarias

La excongresista Ingrid Betancourt condicionó su permanencia dentro de la Coalición Centro Esperanza.

Luego del enfrentamiento público con Alejandro Gaviria por el apoyo que recibió por parte del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, y de varios liberales, hizo un llamado a no permitir la entrada de las maquinarias.

”Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción, y si esta decisión no se toma hoy, con mucho dolor yo me retiro de la coalición”, sentenció.

La cabeza del Partido Verde Oxígeno agregó que “la coalición debe unirse y decidir si está a favor de la corrupción o en su contra”.

”Esto es blanco o negro, en esto no puede haber zonas grises. Esta es nuestra prueba de fuego, sé que esta posición intransigente puede incomodar y que no será del agrado de muchos, pero no busco que me quieran sino que sepan cómo voy a actuar como su presidenta”, señaló.

Y resaltó, una vez más, que la forma en que se llega al poder define cómo se gobierna.

”¿Cómo podemos prometer luchar contra la corrupción en el país si la aceptamos al interior de nuestra coalición? Hoy les pido a los miembros de la coalición que nos unamos todos contra la corrupción”, dijo.