La “jugadita” en la Judicatura para mantener a su presidenta

Tal como lo alertó en diciembre pasado La W, en el Consejo Superior de la Judicatura se materializó una “jugadita” para que no llegara un nuevo magistrado a la presidencia de dicho tribunal, estrategia clave para ese tribunal que espera la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma a la justicia.

Este medio logró establecer que ayer no se pudo elegir presidente al magistrado Jorge Luis Trujillo porque una magistrada no estuvo presente en la Sala, situación que provocó que se encargara en la presidencia al togado primero en orden alfabético, a Max Alejandro Flores, quien no aceptó, por lo que se encargó en dicho cargo a la actual presidenta, Gloria López, tal cual lo alertó La W el año pasado.

Según fuentes consultadas por La W, detrás de dicha estrategia está la esperanza de que caiga en la Corte la reforma a la justicia, pues sería la presidenta quien dirija la elección del nuevo director de la rama judicial, funcionario que tendrá en su poder una generosa billetera de 4 billones de pesos.