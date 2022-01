“No es posible que nos lancen cosas cuando no dimos el 100, sino el 200%: Cuadrado. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images. / Alexandre Schneider

Luego de la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Perú en Barranquilla por 0-1, el entrenador Reinaldo Rueda y el futbolista Juan Guillermo Cuadrado, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre lo sucedido.

En principio, el futbolista de la Juventus reprochó la actitud de algunos hinchas que les arrojaron objetos a los jugadores al abandonar la cancha del Metropolitano. Por su parte, fue optimista con que el equipo logrará la clasificación.

“Un poco incómodo por cómo reaccionó la tribuna, tanto ellos como nosotros queremos ir al Mundial. Debemos ir en una misma sintonía, una misma fe. Mientras haya vida hay esperanza. No es posible que nos tiren cosas, cuando no dimos el 100 sino el 200% de nuestras fuerzas. Entiendo el dolor de la gente, estoy frustrado, pero esto es el fútbol. No debemos bajar los brazos, hay que estar unidos y seguir que se pueda hablar un idioma de fe en todo el pueblo colombiano”, dijo el jugador.

Sobre la falta de concreción de las oportunidades de gol, Cuadrado destacó: “En el fútbol suceden este tipo de cosas. Tuvimos opciones y lamentablemente no estamos concretando. Perú solo tuvo una y fue gol. Debemos aprender de eso y tal vez si no nos dejamos llevar por buscar el resultado, el empate hubiera estado bien. No debe estar esa duda en nosotros y hay que seguir confiando”

“Son momentos que suceden en las selecciones y clubes. Hemos tenido opciones, no hemos estado con la suerte de concretar, pero lo importante es que se crean opciones y hay que tener más hambre cuando estemos frente al arco”, agregó

Finalmente, se refirió a la confianza que tiene en que Colombia irá a la Copa Mundo: “Se debe confiar en el talento que tenemos, más unidos que nunca y creyendo en el planteamiento que hace el profe, creyendo en los compañeros y todos juntos lo podemos hacer. Después de esta derrota seguimos confiando en Dios y yo confío, vamos a dar el 200% para estos partidos que quedan para ir al Mundial”.