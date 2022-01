Andrés Henao, presidente de una de las Lonjas que funciona en Bogotá y que según FedeLonjas no está afiliada a ellos, respondió en La W sobre si hay “Petro Cláusulas” en contratos de arriendo en la ciudad.

Manifestó que “sí conocemos la cláusula y está hoy en día con lo que viene de elecciones, pero también ocurrió con las elecciones pasadas a Presidencia, incluso en las de Alcaldía que ganó Petro, incluso se habló de esa cláusula con el POT de Petro. Esta cláusula existe o se ha hablado de ella hace muchísimos años, por el miedo a lo que puede representar Petro y puede ocurrir con él”.

Además, agregó “que conozcamos los contratos que están la cláusula, o sea un contrato real, no, esto no tiene ninguna veracidad o mito, o si ha ocurrido estos contratos son privados y no han salido a la luz pública. En los contratos hay cláusulas y si no violan ninguna ley y si las partes están de acuerdo, pueden estar en los contratos, ¿es ilegal según qué ley? ¿O qué norma? puede que se haya puesto en un contrato, pero no los conocemos porque son privados”.

Por eso, insistió en que no hay pánico económico con este tipo de decisiones. “El tal pánico económico puede ocurrir o no puede ocurrir, esto lo que demuestra es el miedo que se tiene a esta posición política. Pero también pánico económico podría generar Petro cuando habla de cambiar la explotación de petróleo por la energía del conocimiento, eso es algo real”.

“Lo qué está ocurriendo es que los negocios se están enfriando y se está esperando a tomar una decisión después de elecciones a ver qué pasa. El país no se va acabar, por ejemplo, si Petro es elegido presidente, las cosas pueden cambiar, entonces no creo que ocurra un desastre. En este momento hay incertidumbre por lo que pueda pasar en el país con Petro y demás partidos políticos”, señaló Henao.

También, rechazó que haya presión para las elecciones de 2022. “Probablemente no se acabe el país al otro día, pero dependiendo de las políticas podría empezar un desastre, no sabemos porque hay ópticos que dicen que es el gran cambio, pero ya vienen gobernando hace mucho tiempo y con Petro hay mucho miedo que no sea el remedio sino peor que el mal.

“No sabemos, pero esto del chantaje, es un mito, directamente no porque si alguna empresa o mobiliaria sacará estos contratos imagínense el bullying, me parece que lo de ilegal es exagerado y el pánico económico además de presiones a los votantes”, expresó