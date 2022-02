Ordenan pagar millonaria cifra a favor de los constructores del lujoso edificio Peñas Blancas

La W conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó que los propietarios del exclusivo edificio del norte de Bogotá, Peñas Blancas PH, deberán pagar más de $120 millones a los constructores de ese edificio por los costos que generó el proceso en el que los demandaron (a los constructores) por las supuestas irregularidades en la construcción de la fachada.

Y esta cifra que debe pagar la propiedad horizontal podrá incrementarse hasta $675 millones ante las nuevas reclamaciones del constructor, la Sociedad Peñas Blancas, a quien la delegada de Protección al Consumidor de la SIC y el Tribunal Superior de Bogotá le dieron la razón al determinar que “la fachada no era un elemento estructural, no tenía amenaza de ruina, la garantía no era decenal y la acción judicial estaba prescrita”.

Conocimos que aún muchos propietarios no saben que también tienen que pagar eso y otros están molestos porque ya les tocó pagar hasta 150 millones de cuota extraordinaria para completar los $ 8.500 millones para la nueva fachada, la cual no ha arrancado.

Desde la Superintendencia de Industria y Comercio nos confirmaron que ese dinero lo deben pagar el Edificio Peñas Blancas PH para subsanar los costos en el que los constructores incurrieron al contratar peritos, recabar pruebas y elaborar memoriales para demostrar que no eran responsables del deterioro en el que está la fachada de un edificio que, según ellos, en más de una década no recibió mantenimiento. Y estos costos del proceso, que se conocen como las costas, siempre lo debe pagar el que pierde el proceso.