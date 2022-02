Polémica por solicitud de entrega de coso municipal en Chiquinquirá

La representante de la Asociación Mi Mejor Amigo, Vivian Nieto, afirmo que la Alcaldía de Chiquinquirá les notificó que deben hacer entrega del hogar de paso en el cual tienen 23 animalitos.

“Nos llega la notificación hoy (31 de enero) y es mañana (1 de febrero) el día de la entrega, no tenemos para dónde llevar los perritos, terrible esta situación”, sostiene Nieto.

Calificó a la Alcaldía como indolente, al argumentar que "no quisimos recibir un contrato de $18 millones para hacerles todo el favor de la protección animal ahora nos hacen esto, por favor no podemos dejarlos en la calle. Nosotros nos estamos gastando $50 millones en ese hogar porque hay varias obligaciones”.

Según Nieto, $18 millones se gastan en mes y medio. “Debo entregar el hogar de paso y desalojar. No tengo para donde llevar mis animalitos, me dice la alcaldía déjelos, no sabemos cómo los van a entregar en adopción, ya son viejitos, enfermos y que jamás hemos podido entregar”.

Por su parte, el secretario de Gobierno y alcalde (e) de Chiquinquirá, Tito Alejandro Castellanos, dijo que la decisión se debe a que Nieto tenía un contrato de prestación de servicios en el año 2021 y terminó el 31 de diciembre del mismo año.

“Una vez se terminó ese contrato de servicios, se le solicito verbalmente, hace un mes, a la representante legal qué nos permitiera las llaves de acceso a este inmueble que es del municipio de Chiquinquirá. Hoy y ante la negativa de la entrega, pues le solicitamos por escrito”, explicó.

Con respecto al futuro de los 23 perros, dice Castellanos que “en ningún momento estamos diciendo que tiene que sacar los animales del coso municipal ni tampoco estamos diciendo que a partir de mañana tiene que sacarlos”.

Reconoció que es deber de la administración municipal garantizar el bienestar de los animalitos en condición de calle a través de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad Territorial que tienen esas funciones.