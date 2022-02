Niño samario con 'huesos de cristal' vive un drama por ser atendido en Bogotá

Nina luz Noriega Figueroa es la madre del menor Juan Sebastián Tobón Noriega, un niño de 10 años que padece de una enfermedad huérfana llamada Ostogénesis Imperfecta, mejor conocida como ‘huesos de cristal’, razón por la que ha sido sometido a varias cirugías para mejorar su condición.

La última fue realizada en la ciudad de Bogotá hace unos días, lo que le impide movilizarse por lo menos por tres meses teniendo en cuenta que está enyesado de la cintura para abajo. Coomeva EPS es la encargada de todo el procedimiento médico y estadía del menor junto con su madre, sin embargo, luego de su liquidación el hotel donde se encuentran hospedados les solicitó que abandonaran la habitación.

“Yo era de la EPS Coomeva, pero como todos saben se les acabó el dinero y Coomeva me mandó para otra EPS, yo necesitaba que me operaran y ahora estoy enyesado, el yeso es gigante y un carro no aguante este peso, solo una ambulancia o un camión puede ayudarme, y si Coomeva ya no existe, necesito que la EPS Sura me ayude por favor antes de que se hagan las 12 del mediodía, no conocemos a nadie que viva en Bogotá”, explicó el niño Juan Sebastián Tobón en un video publicado en redes sociales.

La EPS les garantizó los viáticos hasta el 31 de enero, razón por la que están siendo desalojados del lugar donde se están quedando, los afectados están siendo ayudados por algunos familiares quienes les envían los 50 mil pesos diarios que deben cancelar para que no los saquen.

Le puede interesar:

El Magdalena es uno de los departamentos con mayores incumplimientos en el PAE

“El menor únicamente puede movilizarse por medio de ambulancia por su fragilidad ósea y no tenemos un sitio donde hospedarnos y el transporte de ambulancia yo les agradezco de corazón a esta entidad que tenga en cuenta la prioridad del caso”, dijo Nina luz Noriega Figueroa, madre del menor.