“Me parece hipócrita”: Wally sobre la posible llegada de César Gaviria al Pacto Histórico

Ante la polémica por una posible llegada del expresidente César Gaviria al Pacto Histórico, Sigue La W conversó con voces a favor y en contra de dicha posición. Mientras algunos argumentan que podría ser la acogida de ideas liberares al movimiento de Gustavo Petro, otros criticaron la posición.

Walter Alfonso Rodríguez, abogado conocido en redes sociales como “Wally”, reveló las razones por las que a algunos no les gustaría la entrada del expresidente. Según el también influencer, significaría acercarse a ideas que ellos critican en el Pacto.

“He dicho que hay que apoyarse en otros partidos, no he dicho que hay que cerrar la puerta. Lo que digo es que si vamos a hablar de cambio no podemos unirnos con los mismos que han desangrado el país, me parece hipócrita de quienes quieren llamarlo”, indicó.

Además, explicó que no está de acuerdo con las alianzas en plena campaña. “Lo que está mal es buscar esas alianzas a como de lugar, no puedo estar de acuerdo con que alguien que apoyó a Duque, Gaviria es un acomodado, lo que se está buscando es que esas practicas políticas se acaben”, puntualizó el abogado e influencer.

Por su parte, Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal, habló desde la otra orilla. Según él, podría existir la intención de llevar las ideas liberales al Pacto Histórico, lo que implica un contacto con el director del partido, César Gaviria.

En la conversación respondió si sería un hipócrita al apoyar dicha alianza con las ideas liberales. “Yo no estoy con un pie en el Partido Liberal y otro en el Pacto, estoy tratando de llevar el Liberal al Pacto Histórico”, dijo Velasco.

A continuación reviva el debate completo sobre las implicaciones de una llegada de César Gaviria al Pacto Histórico.