“Mucha gente en Colombia quiere practicar esquí de fondo”: Carlos Quintana

Sobre el desfile en la inauguración

“Esta experiencia es indescriptible, poder desfilar con la bandera en este escenario tan imponente y bajo los aros olímpicos fue increíble. China se caracteriza por el show y fue grandioso”

¿Cómo un colombiano llega a practicar esquí de fondo?

“Yo era triatleta y como la mayoría de atletas tenía el sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Yo no lo pude hacer en este deporte, traté varias veces pero se me dificultaba mucho por mi rendimiento en natación. Ahí tomé la decisión de buscar otro deporte que se acomodara a mis condiciones y como de niño había patinado encontré en el esquí ese deporte”.

¿Qué tanto ha sido el apoyo en Colombia para usted y este deporte?

“Ha sido bastante en estos días. Mucha gente me ha escrito porque quieren también practicar el deporte y hemos quedado de estar en contacto cuando termine todo acá en China”.

¿Cuál es el reto más grande del recorrido presentado en el Esquí de fondo para estos Juegos?

Es la prueba que más he entrenado. El clima y la altimetría cambian bastante y eso hace que los tiempos nunca sean los mismos. Se me dificultan mucho las bajadas a alta velocidad con curva. Sin embargo, hoy que fue el primer día de entrenamiento en la pista me sentí muy bien”.

¿Dónde y cuándo lo podemos ver?

Las dos pruebas que tengo programadas son el 8 de febrero a partir de las 3 y 50 de la mañana hora de Colombia.