Álvaro Uribe a Gustavo Petro: “recíbame en su grupo político a ver si no me dicen paraco”

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez le envió un mensaje al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, a través de redes sociales.

En un video compartido en Twitter, Uribe le pidió a Petro que los acepte en su “grupo político” para que en sus visitas a las diferentes ciudades del país no lo insulten.

“Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco”, escribió.

Además, en el video que compartió, relató la historia que tuvo con un joven que lo llamó “paraco” en su visita a San Juan de Girón, Santander.

“Un joven me gritó ‘Uribe paraco’. Yo le dije: ‘hombre, mi abrazo’ (…). Se robaron a Saludcoop, a Caprecoom y a Cafesalud y ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro”, dijo.

“Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista al Congreso de Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ dije: ‘si el doctor Petro me recibe en su grupo político, es la manera para que me dejen de decir paramilitar’”, agregó.

Desde San Juan de Girón, Santander.



Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco. pic.twitter.com/y2wKNTA23p — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 4, 2022

Por su parte, el candidato presidencial Gustavo Petro se encuentra en Europa en una gira para dialogar con líderes políticos del viejo continente.