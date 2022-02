Gustavo Petro confirmó reunión con Claudia López: “me despedí con un besito en la mejilla”

El precandidato presidencial Gustavo Petro aseguró que tuvo un encuentro con la alcaldesa Claudia López para llegar a un acuerdo de convivencia.

El senador consideró no hubo una participación en política por parte de la mandataria local ya que no pidió votar por él, ni fijó una posición sobre su aspiración, sino que lo invitó a “relajar las declaraciones públicas y a no pelear abiertamente”.

“Si nos ponemos a pelear y yo voy a ser el presidente y ella la alcaldesa, porque lo será por un tiempo, pues lo que nos va a pedir la ciudadanía es: ‘trabajen juntos, cohabiten’ porque lo que no se solucionan son los problemas de la ciudadanía, no los problemas de Petro o de Claudia. Y todos vemos cuáles son y cómo dependen de un trabajo común, ahí me despedí con un besito en la mejilla”, dijo.

Además, anunció la creación de un frente amplio con varios sectores de la Alianza Verde para gobernar al país.

En el anuncio participaron los congresistas Inti Asprilla, León Fredy Muñoz; el copresdiente de la Alianza Verde, Carlos Ramón González; el precandidato presidencial Camilo Romero, entre otros.

“Es una convocatoria a todo el partido Alianza Verde que sabe y entiende que estamos en el lado correcto de la historia, es aquí donde está el cambio de verdad. El propósito es hacer una gran convergencia en torno a un acuerdo fundamental”, señaló Romero.