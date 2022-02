Anuncian cierre financiero del proyecto de Cuarta Generación, Rumichaca – Pasto

El proyecto concesionado de la Agencia Nacional de Infraestructura, Rumichaca-Pasto, recibió este jueves su financiación por 800 millones de dólares lo que garantiza los recursos para su ejecución.

Según explicó el Gobierno, el cierre financiero se trata de un crédito bancario multitramo de 278 millones de dólares, un crédito en pesos equivalente a 260 millones de dólares y un bono social por 262 millones de dólares.

Igualmente se explicó desde la ANI, que dentro de la operación de financiación se incluyó un bono social que tuvo una emisión exitosa, ya que alcanzó una demanda de más de dos veces el valor del bono. Se trata de la segunda emisión de un bono social a cargo de un proyecto concesionado en el país y se convierte en el mayor realizado en América Latina.

Ante el escenario, el presidente de la ANI, dijo “esto es importantísimo para el programa Concesiones del Bicentenario, que es el programa con el cual el Gobierno nacional le apuesta al fortalecimiento del multimodalismo, ya que atrae la inversión privada y ratifica el éxito en la ejecución de los contratos de concesión”.

Por su parte Sacyr, que es la compañía encargada de la construcción del corredor, expresó que esta operación es una alternativa de financiación que, adicionalmente a la financiación senior, involucra instrumentos de liquidez que mantendrán los flujos de caja de la concesionaria, garantizando así la operación y mantenimiento del proyecto por 20 años.

Finalmente, se confirmó que en la financiación participaron las entidades financieras colombianas Financiera de Desarrollo Nacional, Bancolombia, Davivienda y UPI; y las internacionales JPMorgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation,Société Générale, MUFG Bank, Ltd., N.A, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services, Inc.