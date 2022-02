De Manizales a Arabia Saudita: la historia de Juan David Peña, médico del Al Hilal

Juan David Peña, colombiano y director médico del Al Hilal, estuvo en contacto con Peláez y De Francisco en La W para hablar sobre su trayectoria para llegar hasta el equipo del Al Hilal.

“Es un camino largo. A mí me gustaba mucho el fútbol, pero llegó un momento en el que o juegas o estudias. Me decidí y lo único que me gustaba era la medicina, aunque la tenía clara: debía ser algo con el fútbol”, contó.

“Cuando yo tenía 16 años y veía partidos de fútbol yo les decía ‘algún día me van a ver allá’, algunos se reían, pero me lo puse entre ceja y ceja, gracias a Dios lo logré”, agregó.

Peña estudió medicina en la Universidad de Caldas, su especialización en Barcelona, España.

En su hoja de vida reposa la experiencia de haber sido parte del Villarreal, el Girona y ahora con el Al Hilal.

“Después de tres años y medio en Qatar, me llamó un amigo que trabaja en el Barcelona y me dijo que estaba buscando a alguien para ir al Al Hilal, un equipo de referencia en Asia, hablé con ellos y pasé la entrevista”, mencionó.