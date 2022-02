Gobierno no ahorra esfuerzos para defender la vida de los firmantes: alto comisionado por citación a la JEP

De manera obligatoria el próximo 28 de febrero al alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, deberá presentarse ante la JEP para declarar sobre los avances en las medidas de protección que tomado el Gobierno para los excombatientes de las Farc y el plan de desmantelamiento de grupos armados ilegales.

Ante esto, el alto comisionado aseguró que el Gobierno es respetuoso de las instituciones y que es una gran oportunidad para demostrar todo lo que se ha hecho para defender la vida de los excombatientes.

“Vamos a acudir a la JEP con todo el entusiasmo y aprovechando la oportunidad para contarle a dicha instancia y a todo el pueblo colombiano todo lo que hemos realizado para defender la vida, no solamente de todos los excombatientes de los firmantes del acuerdo de paz, sino de todos los colombianos”, resaltó el funcionario.

Así mismo, Restrepo habló del presupuesto asignado en los últimos cuatro años para la seguridad de los firmantes.

“En el año 2018, el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección era 490.000 millones de pesos, hoy al año 2022 superan 1.3 billones de pesos. Tratándose únicamente de los firmantes en el año 2018, su presupuesto era de 55.000 millones de pesos y hoy supera los 200.000 millones de pesos. En lo que tiene que ver con personal de la UNP para proteger la vida de los firmantes, en el año 2018 eran 600 hombres y hoy superan los 1.600 integrantes”.

Finalmente, el alto funcionario aseguró que “las comparaciones son odiosas, pero es bueno decirle al pueblo colombiano que en otros procesos de paz cuando se llevaba 5 años después de la firma y si lo comparamos con este que se realizó con las Farc, los anteriores en 5 años llevaban 3000 homicidios”.

“Llevamos una cifra que tenemos que lamentar porque cualquier cifra superior a cero es una mala noticia, pero no ahorramos ningún esfuerzo, no ahorramos ningún entusiasmo para seguir defendiendo la vida la honra y los bienes no solamente los firmantes sino de todos los colombianos”, agregó.