Alianza Verde pidió investigar a candidato del Congreso en Santander por acoso

David Guerrero, un reconocido activista ambiental en Santander, es candidato a la Cámara por el departamento por el partido Alianza Verde. Desde hace varias semanas hay una cadena de mujeres que han denunciado ser víctimas de supuesto acoso por parte de Guerrero.

Esto ha desatado cierta polémica, lo que hizo que, Luz Dana Leal, Fundadora del Partido Alianza Verde y candidata a la Cámara por Santander, pidiera a las autoridades investigar estas acusaciones, indicó que le preocupa que alguien de su equipo esté inmerso en estos escándalos.

También solicitó al comité de ética de Alianza Verde que adelante todas las investigaciones y al candidato que haga las respectivas aclaraciones sobre el tema.

Luz Dana también le solicitó a las víctimas hacer las respectivas denuncias ante la Fiscalía.

"Invito a quienes acusaron por las redes sociales al Candidato a que hagan la respectiva denuncia formal ante las autoridades y a que estas actúen con celeridad y firmeza para llegar a la verdad. De mi parte, estaré presta a escuchar y acompañar a las personas que aseguran ser afectadas por el actuar del Candidato, así como a sus familias".

La W consultó con David Guerrero, quien indicó que no ha cometido ninguna irregularidad, y que quizá se deba a persecución política por una mujer que, al parecer, no pudo ingresar al partido.

Se refiere a Dayana Corzo que habría sido expulsada en épocas anteriores del Comité para la defensa del páramo de Santurbán.

El acusado, pidió excusas a quien se haya sentido atacado.