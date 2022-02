“Aquí el que debe una disculpa es usted”: Julio Sánchez Cristo a Juan Manuel Galán

En W Radio dialogaron los políticos integrantes de la Coalición Centro Esperanza Carlos Mayas y Juan Manuel Galán sobre una información que tenía el precandidato del Nuevo Liberalismo acerca de un intercambio de favores entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Boyacá que, al parecer, habría salido de una cuenta falsa de Twitter.

Galán le pidió claridad a Amaya acerca de esta situación, pues el integrante de la Alianza Verde es a quien están denunciando de ‘clientelismo’ con la Alcaldía de Bogotá, y le respondió señalando que el precandidato del Nuevo Liberalismo estaba citando una cuenta falsa y que era un tema que hubieran podido tratar entre ellos y no ante los medios de comunicación.

“Quedo desconcertado porque el trino del que habla Galán es de una cuenta falsa… Si uno revisa el hilo citado por Juan Manuel comienza con información falsa, diciendo por ejemplo que Luis Ernesto Gómez es mi padrino de matrimonio y eso es falso, porque un cristiano no tiene padrinos el día de su matrimonio porque la celebración es diferente a la católica… si me hubieras llamado Juan Manuel lo hubiéramos podido arreglar”, señaló Carlos Amaya.

Juan Manuel dijo ante la acusación que su información se basó en una cuenta falsa y no pudo asegurar lo contrario: “Yo estuve verificando y se trata de un joven periodista en Boyacá que ha venido haciendo ese pronunciamiento, no sé si es una cuenta falsa”.

Ante la situación, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, le preguntó de manera contundente a Galán “el periodista existe o no existe”, a lo que Galán señaló que según sus averiguaciones sí existía y Amaya intervino: “Juan Manuel, no existe, te pido que revises el trino en el que dice que no puede poner su cara porque está en riesgo su seguridad”.

Debido a las dudas que hay acerca de la fuente de Juan Manuel Galán, Cristo dijo: “Entonces candidato Galán, el que debe una disculpa es usted por haberse basado en una noticia falsa que usted creyó de buena fe” y él le contestó: “Una cosa es que la persona existe o no existe, que yo tengo información que es un periodista joven de Boyacá, y otra es que esa información sea falsa”.

“No nos podemos dedicar a reproducir noticias falsas doctor Galán, porque así no hay campaña que aguante”, enfatizó Julio y agregó que las informaciones anónimas son investigadas por las autoridades informáticas para corroborar que sean verdaderas y hasta que no haya una certeza, estas quedan sin sustento.