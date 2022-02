Me excuso si me expresé de una manera incorrecta: Ingrid Betancourt, tras afirmación sobre el abuso de mujeres

Colombia

Luego de la controversia que se generó por la intervención de la candidata presidencial, Ingrid Betancourt en un debate que se desarrolló en la Universidad Sergio Arboleda y en la que aseguró que las “mujeres se hacen violar”, ella misma en medio del debate ofreció disculpas por el inconveniente.

“Lo primero: excusarme. Sentí que había una incomodidad en la sala y no entendí qué era lo que estaba pasando. Quería decir que las mujeres cuando están en este espacio son víctima de estas agresiones. Esto no quiere decir que ella busquen ser víctimas, para nada. En un espacio como el que describimos, donde es excluida, ella no tiene la posibilidad de buscar, ni en su familia, ni en otros escenarios”, dijo Betancourt.

Y añadió, “ me excuso si me expresé de una manera incorrecta pero el punto fundamental de lo que quiero señalar es la vulnerabilidad de la mujer en una sociedad altamente machista”.

Lo cierto es que varios precandidatos como Francia Márquez y Camilo Romero cuestionaron los palabras de Betancourt a través de las redes sociales.