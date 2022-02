No podía negar la posibilidad de liberar los secuestrados: Uribe ante caso de Piedad Córdoba

Luego que se conocieran los señalamientos de Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, en los que aseguró que la exsenadora influyó para que no se liberara a la hoy candidata Ingrid Betancourt y a otros secuestrados en manos de las Farc, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció ante la situación, ya que fue durante su gobierno donde se autorizó a Córdoba a tener diálogos para facilitar la liberación de los secuestrados.

“La verdad es que yo pensé muy bien que no podía negar posibilidad de liberar a los secuestrados, porque me dolían sus familias y me dolía pensar en ellos. Yo vengo de una familia que ha sufrido mucho todas las violencias”, dijo Uribe en una rueda de prensa.

Por otra parte, Uribe aseguró que si bien es cierto en un momento aceptó la ayuda del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, después declinó la decisión por intervención de Chávez en diferentes decisiones.

“Era un costo político muy alto, pero pensaba, si me niego la posibilidad le niego la posibilidad a los secuestrados de ser liberados. Luego un día se preparó una nota y se suspendió la liberación en medio de una dificultad política”, recordó Uribe.

Finalmente, Uribe aseguró que la Corte Suprema de Justicia desconoció la información que había en los computadores del guerrillero Raúl Reyes donde incluso había información de la exsenadora Piedad Córdoba.

“Era un campamento guerrillero y terrorista que controlaba el secuestro de la doctora Íngrid Betancourt y tres norteamericanos, y de muchos colombianos. Nunca entendí por qué la Corte Suprema desestimó la prueba, pero estos hechos van saliendo más temprano que tarde”, aseguró Uribe.