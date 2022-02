“Yo había escuchado su alias de Teodora, pero Piedad siempre lo negaba”: Ingrid Betancourt

En diálogo con W Radio, la candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, habló sobre las declaraciones entregadas por el exasesor de Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, en las que asegura que la excongresista habría pedido retrasar la liberación de Betancourt y los tres contratistas estadounidenses con el objetivo de sacar provecho político.

Según sus palabras, su reacción fue que estas acusaciones son “bastante violentas”: “Primero Piedad era una colega mía en el Congreso, no éramos amigas, pero sí cercanas, ella me había llevado a dialogar con Manuel Marulanda cuando se estaba negociando el proceso de paz con el presidente Pastrana. Cuando a ella la secuestran los paramilitares, yo fui a dialogar con unos ganaderos que sabía que eran cercanos de ‘Carlos Castaño’ para interceder por ella”.

“Ella estuvo muy cercana a mi familia, mi mamá la consideraba una aliada, viajaban juntas y ella sentía que Piedad era una persona de confiar, entonces esto deja un estupor, ya había oído estos rumores sobre ‘Teodora’ pero ella siempre lo había negado y ya el testimonio de Andrés Vásquez, que es su exasesor, pues explica muy bien su intensión, quería utilizarnos a nosotros como trampolín para su aspiración presidencial”, puntualizó Betancourt.

Además, comentó que lo de alias Teodora, ya lo había escuchado cuando escribió el libro junto con el expresidente Juan Manuel Santos, pues él fue quien le dijo que había pruebas de esto en los computadores incautados al líder abatido de las Farc, Raúl Reyes.

“Yo escribí mi libro con Juan Manuel Santos y durante 12 años yo estuve en la ignorancia de estos hechos, cuando Juan Manuel me dice “oye como te parece lo de Teodora” y yo no sabía de qué me hablaba; él me explicó que había unas revelaciones en lo que se incautó en el computador de Raúl Reyes y que era público y yo no sabía”, comentó.

Por último, señaló que nunca habló con ella acerca del supuesto alias, pero que lo ella ha seguido de Piedad Córdoba, siempre lo niega: “Yo no tengo muchas ganas de acercarme a ella porque la duda me queda y estos testimonios pues ya son hechos, la orden venía desde arriba”.