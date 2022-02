Video: el Kun en apoyo a Messi rechazó entrevista con medios franceses: “dije: no, aguante Lio Messi”

El Kun Agüero rechazó una entrevista para una revista de Francia en apoyo a su amigo Lionel Messi luego de las críticas que recibió el futbolista por el partido frente al Real Madrid el cual ganaron con gol de Mbappé.

El partido de Champions terminó con una victoria de 1 a 0 y pese al triunfo, Messi recibió críticas en donde incluso lo señalaron de “pecho frio” y diarios franceses como L’Équipe calificaron el partido del argentino con 3 puntos.

Al Kun esto no fue de su agrado ya que como lo ha evidenciado en sus redes sociales es gran amigo de Messi y en vista de lo malos comentarios confesó a través de Twittch, plataforma donde hace video en vivo, que no quiso ser entrevistado por una revista francesa.

“Encima jugó re cheto (respecto a Lionel Messi). Los diarios lo mataron, son re giles. Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y dije: ‘No, porque aguante Lio Messi’”, fueron las palabras del exfutbolista.

Cabe recordar que el ex delantero de la Selección Argentina se retiró del fútbol debido a problemas cardiacos que presento, “Si trato de jugar al fútbol ahora, me quedo sin aliento. A veces me pregunto si alguna vez podré volver a correr. Siento que mi corazón no funciona correctamente”, fueron otras de las revelaciones de Sergio durante su transmisión en vivo.