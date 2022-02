Aproximadamente 4.000 pacientes en espera de una donación ante la escasez de donantes de órganos

Aunque en Colombia la donación de órganos es de forma voluntaria y desinteresada, la escasez de donantes aumenta, por ello, especialistas hacen un llamado a contemplar la posibilidad de donar y dejar claro este deseo antes de fallecer.

La doctora Liz Niño, coordinadora operativa de donación de la Clínica Shaio, dice que la necesidad de órganos y tejidos es muy grande, y que existen en el país aproximadamente 4.000 personas en lista de espera para recibir una donación. Por esto, es importante generar conciencia sobre la importancia de la donación y sus beneficios.

“Tomar la decisión de donar es un derecho que actualmente tienen los colombianos, el cuál, debe ser respetado y hacerse efectivo una vez fallece la persona, ya que esta decisión permite mejorar la calidad de vida a pacientes que tienen como única opción un trasplante”, dice.

También explica que el número de personas que necesitan de estas donaciones crece cada año y muchos terminan falleciendo esperando órganos y tejidos importantes; como lo son los riñones, corazón, hígado, páncreas, intestino, pulmones, huesos, piel, entre otros.

Durante 2019 en el sistema de información RedData INS se registraron en el país un total de 1303 trasplantes. La llegada del coronavirus influyó de forma negativa en la obtención de donantes, lo que generó que en el primer semestre de 2021 se realizaron sólo 320 trasplantes de órganos.

¿Cómo ser donante?

Desde el año 2016 en el Congreso de la República se aprobó la Ley 1805 que consiste en que todo colombiano que fallezca se convierte en donante. Si la persona no desea donar, se debe realizar un acta notarial que debe radicarse ante el Instituto Nacional de Salud, donde se deje claridad sobre su decisión de no donar; si no se deja por escrito esta decisión, la ley presume que la persona al momento de fallecer es donante y se inicia el proceso una vez se confirme la muerte.

Sin embargo, dicen los expertos, es relevante que las personas hablen con sus familiares sobre su deseo de donar; cuando un paciente fallece, es un momento muy sensible para abordar a la familia, y es entendible que durante este proceso conversar sobre donación sea un tema difícil y doloroso.