Sin mayores avances finalizó encuentro entre motorizados y Alcaldía de Cartagena

Poco o nada fue lo que se avanzó en la más reciente mesa de socialización entre el gremio motorizado y la Alcaldía de Cartagena, con respecto a las medidas restrictivas para la circulación de motos, de cara al nuevo decreto que expedirá la Administración Distrital.

La reunión, que contó con la participación del Alcalde William Dau Chamat. se limitó a escuchar las posturas de los representantes de las asociaciones de motociclistas, veedurías, Comité Antidecreto y demás organizaciones civiles, que centraron su discurso sobre las vulneraciones de derechos que se han presentado a partir del Decreto 0010 del 6 de enero de 2022 y anteriores a este.

Alaín Ramírez, presidente de Asomocol, reiteró la importancia de permitir la libre circulación y que se brinden garantías para quienes utilizan las motos como medio de transporte, así como fuente de ingreso para sus familias. "Eliminemos los dos viernes sin moto, dejemos las vías tal cual como están. Provisionalmente, hagamos un laboratorio de seis meses donde miremos las consecuencias que ha arrojado la no restricción de esa vía, para que podamos tener con ese diagnóstico unos elementos que nos lleven que las medidas, tanto para usted Señor Alcalde como para nosotros como ciudadanía, sea la mejor", apuntó.

Sin embargo, el punto neurálgico del encuentro fue el relacionado con las vías donde no está permitido el tránsito de motos con parrillero. Al respecto, tanto Ramírez como los demás representantes de las asociaciones asistentes a la mesa de socialización, coincidieron en que no cederán en su posición negativa frente a la ampliación de nuevos sectores donde las motos no pueden transitar.

Actualmente, la circulación de motos con parrillero hombre en los barrios Bocagrande, Manga, Laguito, Castillogrande, Cabrero, Crespo, Alto Bosque y Pie de Popa; y al parecer, desde la Administración Distrital se estaría contemplando ampliar la restricción sobre algunos tramos de la Avenida Pedro de Heredia, la Transversal 54 y avenida Crisanto Luque.

Consulte además: Comunidad pide cancelar sepelios en icónico cementerio en Cartagena

También los lideres del gremio motorizados expresaron que su sentir no es ir a bloquear y protestar con cierre de vías, pero reconocieron que de darse este tipo de manifestaciones es por el malestar mismo de la ciudadanía, la cual se está viendo afectada por las medidas que se adoptan desde “el escritorio” y que no están atendiendo realmente la problemática, especialmente en materia de movilidad y seguridad, siendo estos dos los argumentos bases que ha defendido la Administración Distrital para establecer las restricciones.

Como balance de este nuevo encuentro, Janer Galván, Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT, indicó que el gobierno local atendió las consideraciones y peticiones de los motociclistas, las cuales señaló que tendrán en cuenta para el nuevo decreto que sobre la circulación de motos se expedirá, posterior al 25 de febrero del presente año.

“En esta nueva mesa de socialización se escuchó nuevamente a los diferentes representantes de los motociclistas y ya con todas las conclusiones que se han recogido de estos encuentros de socialización, el Distrito de Cartagena al interior estará revisando y las tendrá en cuenta dentro del proceso de regulación de medidas”, puntualizó.