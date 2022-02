Gobernación de Córdoba celebró 130 contratos un día antes de la Ley de Garantías

La W Radio le ha hecho seguimiento a casos de “contratitis” en el Estado y esta vez el turno es para la Gobernación de Córdoba. El 28 de enero, un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la entidad celebró 130 contratos para un total de $22′758.429.920.

Es importante recordar que la Ley de Garantías busca garantizar la igualdad en los procesos electorales, así como la transparencia en la contratación y el manejo de los recursos públicos.

Entre los contratos, llama la atención uno con la Universidad de Córdoba que llevará a cabo una investigación del comportamiento de tres especies hortícolas: tomate, cebolla y frijol caupí. El objetivo del mismo es determinar cómo estos se desarrollan en un microambiente controlado y los resultados de la investigación se publicarán en 5 artículos científicos. Este contrato tiene un valor de 13 mil millones de pesos.

La W Radio preguntó cuál era necesidad de celebrar este contrato, teniendo en cuenta la política de austeridad decretada por el Gobierno de Colombia, pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, desde la Universidad de Córdoba, se informó que este contrato viene desde el año 2018 y que no se había podido ejecutar por la pandemia. Así mismo, se aclaró que los recursos no serían de la Gobernación de Córdoba como tal, sino que provienen de regalías.

También, se celebraron 12 contratos con la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que suman más de mil millones de pesos. Entre ellos hay 2 organizaciones étnicas: Ubuntu y una organización afrocolombiana residente en Moñitos, a quienes les adjudicaron 4 de los 12 contratos . La W Radio contactó al ICBF para explicar la pertinencia de estos contratos y a la fecha todavía no hay respuesta.

De los 130 contratos, 103 corresponden a la prestación de servicios profesionales para el apoyo en distintas secretarías de la gobernación. Entre ellos resalta Oscar Eduardo Tous, primo de Eduardo José Tous de la Ossa, más conocido como “Joche” Tous.

Tous fue secretario de Competitividad y Cooperación Internacional en el actual mandato del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, pero renunció a ese cargo en marzo del año 2021, previendo su aspiración a Congreso. Además, es un exaliado de la ‘Ñoñomanía’, liderada aún por el condenado exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías. También fue salpicado en el sonado caso de corrupción en Fonade, sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos en el país, hecho que aún es materia de investigación.

El gobernador Orlando Benítez contestó por escrito las dudas expuestas por W Radio. Afirmó que ese tipo de contratación es igual en todas partes del país y que estos contratos serían órdenes de servicios similares al año anterior. Así mismo, explicó que solo hasta la fecha, el 28 de enero, tenían para contratar, pues necesitaban dejar todo listo para para funcionar durante todo el año.