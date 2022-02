Petro rompió su silencio frente a la despenalización del aborto

El candidato Gustavo Petro tenía sorprendido a muchos, ya que había guardado absoluto silencio frente a la decisión de la Corte Constitucional de legalizar el aborto en Colombia, lo que sorprendió a muchos ya que es un abanderado del progresismo.

Luego de 12 horas de silencio, se pronunció respecto a la decisión de la Corte de despenalizar el aborto: “felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es el triunfo, el empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger su vida”.

Carlos Carrillo, le dice no al Pacto Histórico en Bogotá

Nuevamente enciende alarmas el concejal de Bogotá Carlos Carrillo, quién en los próximos días anunciará que no votará al Pacto Histórico en la Cámara por Bogotá. Tiene profundas diferencias con la forma en la que algunos les asignaron su cargo y hasta habló de un sector clientelista del Polo, que dice, se robó una curul.

Carlos Carrillo habló en Al Oído

“Al Oído les cuento que no votaré por la lista del Pacto Histórico en Bogotá, objetaré conciencia y no le daré mi voto a la lista a la Cámara del Pacto, votaré por el Pacto a la Presidencia y al Senado pese a las grandes reservas que tengo con muchos, pero no puedo tragarme el sapo de la Cámara, si bien existen algunos nombres valiosos como el de Alirio Uribe o María Fernanda Carrascal”, indicó.

Además Carrillo, expresó: “la manera en la que se determinó el orden de esa lista fue antidemocrático, especialmente la actitud de mi partido, el Polo Democrático, en donde los sectores más clientelistas se robaron la curul del partido, esa curul quedó en manos de quienes tanto daño le han hecho al partido y que a su vez han sido cómplices del pésimo Gobierno de Claudia López en Bogotá”.

Para el cierre, Catalina Suárez expresó: “ojala escucháramos y viéramos personas debatir desde las cifras y desde argumentos científicos, no desde la moral acerca del aborto. Hoy en Colombia se avanza en salud publica y que usted o yo jamás lo contemplemos, y que no compartamos que se haga a los 6 meses, no quiere decir que otras mujeres bajo una decisión personal y en vulnerabilidad no puedan acceder. Avanzamos en salud pública, necesitamos avanzar en educación sexual, en salud mental y en políticas publicas que ayuden a la mujer. ¿Quiénes pierden con la decisión de la Corte? Las clínicas de garaje”.

