Piedad Córdoba denuncia mensajes extorsivos a nombre de diplomáticos colombianos

La candidata al Senado de la República, Piedad Córdoba, denunció que ha recibido mensajes por parte de una persona que se presenta como Mario Hernández, funcionario consular, y el cual corresponde al actual ministro consejero de Asuntos Económicos y Sector Privado en la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

Según la aspirante al Congreso, ha sido contactada a través de WhatsApp y de su correo electrónico.

“Se me ofrece un vídeo que involucra, entre otros, a los embajadores Pinzón y Ordoñez, así como al funcionario estadounidense Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, conspirando para mi extradición y la siembra de nuevos montajes judiciales en medio de la actual campaña electoral contra la posibilidad de la victoria de Gustavo Petro”, narró.

Y agregó que, para acceder a la información, le solicitaron una remuneración económica, lo que consideró “una clara acción extorsiva y una operación de falso entrampamiento”.

La candidata también denunció que hasta la intimidaron con acciones judiciales contra ella y su familia, por lo que les exigió a la canciller Marta Lucía Ramírez, al fiscal Francisco Barbosa y a las autoridades estadounidenses investigar estos hechos.

“Basta ya de persecución política. Si no me han amedrantado en cuatro décadas de carrera política, no lo van a hacer ahora”, sentenció.