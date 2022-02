La corrupción se infiltró hasta en la coalición que yo ayudé a conformar: Ingrid Betancourt

Al llegar al lugar exacto en donde fue secuestrada en el 2002, la candidata presidencial Ingrid Betancourt aseguró que siente fuerza y confianza, mas no rabia. Incluso, lo describió como “una segunda liberación de miedo”.

Sin embargo, lamentó que después de su liberación el país no haya cambiado.

“Hoy, en esta elección presidencial, la corrupción se volvió a infiltrar por todos lados, hasta en la coalición que yo ayudé a conformar. Hasta en las personas que más han tomado las banderas de la corrupción, como el doctor Rodolfo Hernández, por eso estoy aquí, para liberar a los colombianos del secuestro de la corrupción, para derrotar a Petro y su otra corrupción”, señaló.

En su recorrido, también narró los momentos previos a su secuestro por parte de la extinta guerrilla.

“Y a mí me decían, como me dijo mi escolta Óscar Garzón, nunca esto ha estado tan seguro doctora, coja la carretera, no hay ningún problema. Para que después, cuando a mí me secuestran, salgan a decir que a mí me habían advertido y que fui irresponsable, que todo lo que hice fue por rebelde, eso no fue así”, dijo.

Además, enfatizó en que existía un guion para no dejarla llegar al sitio al que se dirigía con el fin de “no hacerle sombra” al entonces presidente Andrés Pastrana.

Pero, para la integrante del partido Verde Oxígeno, está claro que la querían castigar por denunciar actos de corrupción en los gobiernos de Pastrana y de Ernesto Samper, lo que consideró como un karma que ha cargado por muchos años.

“Mientras que la guerrilla nos trataba de convencer de que nosotros éramos responsables por nuestra situación, que lo que ellos estaban haciendo contra nosotros era justo, y que nosotros éramos los culpables de estar en cautiverio, cuando nosotros salimos también nos encontramos con que Colombia en general también culpaba a las víctimas”, narró