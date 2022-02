Me dijeron no lo busque, “Teo” está muerto en el patio: el conmovedor relato de la esposa del líder Teófilo Acuña

Liceth Camargo, lideresa de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y esposa del importante líder social Teófilo Acuña fue testigo presencial del doble homicidio de Teófilo y Jorge Alberto Tafur, importantes defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras en el Magdalena Medio quienes fueron asesinados en la noche de este martes.

Según su relato, los dos líderes se encontraban en la vivienda de su mamá dialogando con su padre en la puerta de la casa, cuando los agresores llegaron y comenzaron a dispararles.

“Salen dos tipos armados desde el frente de mi casa hacia ellos, Jorge corre hacia la izquierda donde hay un callejón al lado de mi casa, cuando uno de los tipos se va detrás de él. La última frase que dijo Jorge Alberto fue: me mataron” narró a La W.

Al escuchar los estallidos de las armas, Liceth (quien se encontraba en el patio lavándose las manos) corrió hacia Teófilo para conocer si se encontraba bien, pero debió huir para evitar ser víctima de alguna de las balas y tuvo que salvaguardar su vida.

“Teófilo corre hacia el patio de mi casa donde un tipo va tras de él disparándole. Yo me encontraba en el patio lavándome las manos cuando escucho los tiros, veo salir a Teo y dice ¡juepucha! yo intento correr hacia él pero el tipo vuelve y dispara y lo que hago es esconderme debajo de un palo de limón” indicó.

De acuerdo con su narración, logró identificar a uno de los agresores, señalando que “el tipo llega donde hay una cerca, observo que está ese tipo parado vestido de militar, corre donde estoy, me escondo hacia la cuneta y el tipo que iba disparándole a Teo le dice a otro: falta uno”.

Luego de lo anterior y ante la huida de los criminales, Liceth expresó que su hermano llegó al lugar y empezó a llamarla a lo cual respondió gritando que buscaran a su esposo. Acto seguido uno de sus compañeros de la Comisión de Interlocución llegó a avisarle que Jorge Tafur estaba muerto, y su madre le dio la otra fatídica noticia: su esposo había sido asesinado también.

“Al rato llega mi hermano comienza a llamarme, comienzo a gritar como loca que busquen a Teo que él salió, cuando llega un compañero de la recuperación a decirme que Jorge Tafur estaba muerto en el callejón, me lanzo encima de él e inmediatamente veo que estaba muerto. Comienzo a gritar que busquen a Teo que no aparece, cuando llega mi mamá y me dice no lo busque que Teo está muerto en el patio de mi casa” relató.

La lideresa del Sur de Bolívar, Cesar y Magdalena así como en los santanderes afirmó que el homicidio de su esposo y de Jorge Alberto Tafur afecta duramente la lucha que venían adelantando por “los campesinos, las campesinas, las personas más vulnerables” y se produce, según sus palabras, debido al “pensar diferente a este gobierno narcoparamilitar”, lo cual a su juicio le costó la vida a Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur.