Transporte marítimo y fluvial se mantendrá suspendido en el Pacífico por paro armado

Ante la amenaza de paro armado por parte del ELN, se mantendrá la suspensión de las actividades de transporte marítimo y fluvial en el puerto de Buenaventura.

Los comerciantes dicen no confiar en las garantías con las que se comprometió en las últimas horas el Ministro de Defensa, Diego Molano, para asegurar el desarrollo de las actividades, sostienen que no trabajarán hasta que no tengan certeza de que no habrá ataques armados en su contra.

Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimo y Fluvial del Pacífico, advirtió que la parálisis de las embarcaciones de cabotaje genera pérdidas entre 100 y 150 millones de pesos diarios.

Entretanto, el jefe de la cartera de Defensa señaló que la amenaza de la guerrilla del ELN tiene fines políticos de cara a las próximas elecciones.