“Si no son capaces de unirse adentro, ¿con qué capacidad van a unir al país’”: Félix de Bedout a Jorge Robledo

En diálogo con La W, el precandidato presidencial Jorge Robledo habló sobre el rompimiento de relaciones con su compañero de la Coalición de la Centro Esperanza Alejandro Gaviria por haber incumplido, según él, los lineamientos del equipo.

Ante esta ruptura y recordando otras diferencias sonadas en la Coalición de la Centro Esperanza, como la renuncia de Ingrid Betancourt por diferencias con el mismo Alejandro Gaviria, el periodista Félix de Bedout le preguntó: “Senador, ustedes se pasan más tiempo peleando entre ustedes que enfrentando a los otros candidatos. Si no son capaces de unirse adentro, ¿con qué capacidad van a unir al país?”

El candidato por el Partido Dignidad respondió: “Lo que estamos haciendo es un proyecto de unión del país y resulta que si se mantiene con Alejandro Gaviria es destructivo, pienso yo. Este es un proyecto de unidad y es muy vigoroso y va a salir adelante, solo que hay gente que cabe aquí, es mi posición”.

“Simplemente estoy curándome en salud, pues ante esa remota posibilidad de que este caballero gane, yo le digo a los colombianos que no estaré con él”, añadió.

Kamila Correa, periodista de La W, le preguntó si no sentía a veces que estaba en el “lugar equivocado”, a lo que él contestó: “Nunca he estado en el lugar equivocado, no he tenido una sola controversia con los demás miembros de la coalición, tengo excelentes relaciones con los demás… Solo tengo problemas con Alejandro Gaviria y eso porque no cumplió la palabra empeñada”.

El disgusto de Robledo es porque, según él, Alejandro Gaviria no ha marcado una diferencia con políticos como Germán Vargas Lleras y César Gaviria, por lo que él estaría “soñando” con un gobierno en conjunto con estos políticos.

“Si yo gano la consulta, él no tendrá que apoyarme a mí. Es más: no quiero que me apoye, doctor Gaviria, no se vaya a meter por ese camino. No quiero tener ninguna relación con usted y con lo que usted represente. Yo por ese proyecto no votaré, ahora estoy convencido de que no ganará porque el repudio que tiene es inmenso”, enfatizó Robledo.