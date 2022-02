Así entrena el Ejército a perros antiexplosivos de cara a las elecciones

Gari, un golden retriever de tan solo ocho meses de edad, noble y disciplinado, se prepara en el Centro de Entrenamiento Canino del Ejército en Bogotá, para hacer parte de los 250 perros expertos en detección de explosivos que acompañarán las próximas elecciones en el país.

Con una sonrisa en su rostro y su lengua afuera, Gari está acompañado en todo momento por su amigo inseparable y guía canino, el soldado regular Wilmer Patiño, quien lleva dos años en el Ejército.

Ambos se conocieron hace aproximadamente dos meses, cuando Wilmer llegó al Centro de Entrenamiento Canino a realizar el curso de seguridad e instalaciones, que dura 18 semanas, con el objetivo de apoyar la seguridad de las elecciones.

“Cuando llegué no sabía nada de perros, pero aquí me enseñaron a tener un vínculo para toda la vida con él (...) y él tampoco sabía nada de como buscar explosivos. Ahora no se separa de mí”, cuenta el soldado con una sonrisa en su rostro.

El entrenamiento para ambos inició con la creación de un vínculo, según el relato de Patiño, a través del juego y las caricias. Luego y poco a poco Gari fue aprendiendo a reconocer los olores de los explosivos.

“Existe un cuarto donde hay ladrillos, y mientras vamos jugando lo vamos asociando, le escondemos las partículas de explosivos y las va buscando. Luego si pasa el examen se le enseña a buscarlos en carros, motos y en otros espacios”, cuenta el soldado Patiño.

A pocos días de las elecciones Patiño dice que Gari ya está listo. “Yo le digo Spill y le señaló con la mano, y él se va en la búsqueda del explosivo y si lo encuentra le digo: ‘bien niño, ok, muy bien mi cachorro’ y le doy el juguete como premio”.

Como Gari, el Ejército tendrá disponibles 250 perros expertos en detección de sustancias explosivas que realizarán labores antes, durante y después de las elecciones. Algunos de ellos están siendo entrenados también en Cali, Carepa, Bucaramanga, Popayán, Medellín y Ibagué entre otras ciudades.

Antes de las elecciones estos animales se encargarán de apoyar la verificación de las rutas de desplazamiento, los lugares de acopio y los puestos de votación en labores previas al día de elecciones; durante, estarán en puestos de control sobre las vías, en verificación de automóviles y apoyarán en la seguridad de las mesas de votación con presencia permanente en los puestos con rondas tanto perimétricas como internas a fin de evitar cualquier sabotaje a la jornada electoral; y al finalizar las votaciones estarán desplegados en labores de seguridad al momento de extraer el material electoral y la salida de funcionarios.