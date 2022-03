“Los ucranianos tienen que ser agresivos”, Dee Snider aprobó “We are not gonna take it” como grito de guerra de ucranianos

Dee Snider aprobó “We are not gonna take it” como grito de guerra de ucranianos

Este martes se confirmó por medio de un anuncio que el mítico cantante de la banda Twisted Sister, Dee Snider, aprobó “We are not gonna take it” como grito de guerra de ucranianos. En el sexto día de guerra, varios famosos han dado el apoyo a la población ucraniana y rusa por toda la situación que se vive pese a la invasión rusa que ordenó el presidente Vladimir Putin.

En este caso, Dee Snider quisó mostrar su total apoyo a los ucranianos dándoles fuerza y poder por medio de su emblemática canción “We are not gonna take it”, que sería el himno de Ucrania para enfrentar dicha guerra.

“En las redes sociales veía a la gente cantando a los rusos, la gente me preguntó que si estaba de acuerdo y dije: clarooo, al cien por ciento. Mi abuelo era de Ucrania, y alguna vez tuvo que correr a Estados Unidos, por eso yo sentía que debía responder y apoyar a la población ucraniana”, explicó Dee Snider para contrarreloj.

Por varios años, se ha creído que el cantante siente un fuerte odio hacía el mandatario ruso y que por eso ahora decidió apoyar a Ucrania, sin embargo, puntualizó que solo se trata de poder darles un “arma” de poder más para que respondan con la misma agresividad que les está dando Rusia.

“Siempre he sido rebelde y termino en medio de las discusiones, pero Ucrania debe luchar por sus derechos, prácticamente los ucranianos solo están luchando por sus vidas en este momento”, afirmó.

Asimismo, recordó uno de sus conciertos presentado en este país, y dijo que no es culpa de la gente, solo se trata de problemas del Gobierno. “Tengo buena memoria del Europa del Este, son igual de metaleros, similares a nosotros, el problema es el Gobierno, solo sus cabezas empiezan a chocar y se crean este tipo de situaciones”.

Decidió otorgar esta canción debido a que siempre se ha tildado como un tema agresivo, y según el cantante, es lo que los ucranianos necesitan para responder de manera correcta a Rusia.

“Los ucranianos están sufriendo agresiones de los rusos, entonces ellos también tienen que ser agresivos y la canción tiene esa agresividad, les da el poder para luchar”, ultimó.