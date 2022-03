“Si Petro gana, Rusia intervendría en Colombia”: Óscar Iván Zuluaga

Continúan las campañas políticas en este año electoral en Colombia y algunos candidatos, tanto de Congreso como a la Presidencia, han optado por hacer ataques a sus contrincantes directos como parte de su estrategia.

Uno de ellos es Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el Centro Democrático, quien señaló que Gustavo Petro, uno de sus contrincantes en el camino a la Presidencia de Colombia, es un aliado de Rusia.

“Petro está aliado a Rusia, que provee armas y espionaje a las dictaduras de América Latina, por eso ni una palabra suya para condenar la invasión a Ucrania”, escribió Zuluaga en su cuenta de Twitter junto con un video en el que explica sus palabras.

Petro está aliado a Rusia, que provee armas y espionaje a las dictaduras de America Latina, por eso ni una palabra suya para condenar la invasión a Ucrania.@PetroGustavo tiene doble rasero para todo, vive de la hipocresía de su ideología de izquierda radical. pic.twitter.com/0qOWFcWOK7 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 27, 2022

“Petro acepta la invasión militar a un país democrático como Ucrania y a la vez defiende la dictadura de Venezuela y esto es porque Petro está aliado a Rusia. Muchos colombianos sienten que ya no tienen nada que perder, pero mira, si gana Petro, Rusia intervendría en Colombia y nuestro país se convertirá en la nueva Venezuela”, dice Zuluaga en su video.

“Sé que todo no anda bien, pero una decisión errada al populismo, sería ir para el peor lugar. Luchemos para que la Colombia del futuro no sea la Venezuela de hoy”, complementó el político.

“Petro tiene doble rasero para todo, vive de la hipocresía de su ideología de izquierda radical”, concluyó su tuit que ya cuenta con más de mil likes, 900 compartidos y cerca de 3.000 comentarios en el que unos le recuerdan que esta estrategia ya la usó el Centro Democrático hace cuatro años y está obsoleta, y de quienes apoyan sus palabras.

Petro no se quedó callado ante estas acusaciones y por la misma red social le respondió: “Aliado de Rusia es el que preside el gremio que está exportando ganado en pie a ese país, su amigo, y no el que lucha por separar la economía del petróleo, para detener la crisis climática, cuando es Rusia el mayor productor de petróleo”.

Oscar Ivan, @OIZuluaga: aliado de Rusia es el que preside el gremio que esta exportando ganado en pie a ese país, su amigo, y no el que lucha por separar la economía del petroleo, para detener la crisis climática, cuando es Rusia el mayor productor de petroleo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2022

Zuluaga continúo con la discusión y señaló: “No desvíe la atención Petro, esto no es de petróleo, es de su alianza con dictaduras. Usted no nos engaña. Detrás de su disfraz de cordero, dizque democrático, con falsas promesas se esconde un lobo dictador defensor de Rusia, Venezuela y Nicaragua”.

Sobre esto último, el precandidato del Pacto Histórico no se ha pronunciado.