Jhonny Rivera estrelló su lujosa moto Ducati el mismo día que se la entregaron

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha sido tema de conversación en los últimos días, debido a la lujosa motocicleta que adquirió, la cual está valorada en más de 120 millones de pesos.

El artista se auto regaló la moto Ducati Multistrada V4 el día de su cumpleaños, el pasado 23 de febrero. A través de su cuenta de Instagram, el pereirano compartió el video cuando le entregaron la lujosa motocicleta.

“Yo siempre he sido motero, a mí me ha gustado mucho este cuento y tenía un gran sueño: quería tener una moto de estas. Por fin, de regalo de cumpleaños, yo creo que muy merecida, aquí la tengo. Está de locos”, dijo Rivera en el video.

De igual forma, resaltó que gracias a sus seguidores ha podido cumplir sueños como este. “Todo lo que tengo, desde el cepillo de dientes en adelante se los debo a ustedes por el apoyo que me brindan y este es un sueño más que se cumple gracias a ustedes”.

Sin embargo, Jhonny Rivera también reveló en su cuenta de Instagram que el mismo día que recibió la moto sufrió un accidente. De acuerdo con el cantante, se estrelló contra un carro cuando llegó a su finca en Pereira.

Rivera dio detalles de este accidente en entrevista para ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1: “Entrando a Pereira, en una recta, había un policía acostado y ahí (adelante) iba un carro, pero yo no iba a bajar velocidad porque la moto divinamente pasa el policía sin sufrir porque ella amortigua muy bien, entonces me cambió al otro carril y el carro se pasa también de carril para voltear, no miró el espejo. Él dice que puso la direccional, pero yo no la vi y tenga, le di por detrás durísimo”.

A pesar del choque, el cantante de 48 años afirmó que afortunadamente nadie salió herido. La parte más afectada de su moto fue el rin. “A mí me está doliendo la ingle, como que me desgarré por no dejar caer la moto, pero eso fue todo”.

Debido a ese dolor, Jhonny Rivera contó en sus redes que está recibiendo tratamiento para el dolor que le dejó el accidente.