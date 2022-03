Aida Victoria Merlano aclaró su verdadera relación con Yeferson Cossio: “A mí no me involucren”

El ‘influencer’ y empresario Yeferson Cossio ha sido tendencia en las últimas horas en redes sociales a raíz de la ruptura con su expareja Jenn Muriel.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 8 millones de seguidores, dio a conocer la decisión que tomó la pareja debido a sus constantes peleas. En un video, en el que se mostró afectado expresó “No quería decirlo, pero ya es necesario. Jennifer y yo decidimos terminar la relación, fue mutuo, veníamos con muchos problemas, hace bastante tiempo. No ni fue una pelea ni infidelidades”.

No obstante, a raíz de esta decisión, los usuarios de redes aprovecharon la situación para resaltar la relación que tiene el creador de contenido con la modelo Aida Victoria Merlano.

Haciendo alusión a una posible relación entre los creadores de contenido, los internautas revivieron videos en los que se les ve juntos y muy cercanos en varios eventos. Sin embargo, fue la misma Aida Victoria quien salió a desmentir estos rumores.

En sus historias, la ‘influencer’ se mostró molesta y dijo que no tiene nada que esconder. “Yo no me estoy escondiendo de nada. Sí salí con Cossio y, de hecho, estoy con él aquí en Bucaramanga en una reunión puntal de un tema que a mí me interesaba”.

Y de forma muy directa, como es costumbre en Merlano, señaló que la ruptura de la pareja no tiene nada que ver con ella. “El manejo público que cada quien quiera darle a sus relaciones o a su ruptura es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que nada tiene que ver conmigo”.

Asimismo, fue enfática al pedir que no la involucren en esas especulaciones.

Cabe resaltar que en el video compartido por Yeferson Cossio, el paisa afirmó que la relación no terminó por infidelidad.

“Nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen”, aseguró Cossio.