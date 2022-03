Piden a entes de control investigar a alcaldes de municipios del páramo de Pisba

El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Fabio Afanador, dijo que se compulsaron copias a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que se establezca qué pasó con los recursos que los alcaldes de los municipios debían invertir en áreas estratégicas del Páramo de Pisba.

"Se compulsó copias para que investiguen y ordenen la debida aplicación de la norma y que se sancione de la manera que corresponda a las autoridades por negligencia, mala gestión o mala fe no ejecutaron esos recursos", explicó.

Afanador dijo que más allá de la delimitación del Páramo de Pisba hay unas responsabilidades por parte de los municipios que están en el área de influencia del mismo y que no han sido cumplidas.

"Hay una preocupación grave de incumplimiento en la debida ejecución de un gasto de destinación específico, que está consagrado en la ley 99 del año 1993, de una inversión forzosa del 1% de los ingresos corrientes del respectivo municipio para la adquisición de áreas estratégicas de protección de recursos hídricos", dijo.

Sostuvo que los municipios no están ejecutando ni los presupuestan. "Hay municipios que no ejecuta ni un solo peso y grave. Es un ecosistema muy sensible de páramo que también es muy habitado y es muy grave que en la medida esos recursos se pueden estar perdiendo porque no los ejecutan".

Según el magistrado Afanador, la conclusión de la última audiencia pública, que se hizo de manera virtual, es negativa y eso implica pérdida de recursos.

Sobre la frontera agrícola, el togado dice que sigue aumentando en el páramo, Afanador califica como una situación anómala gravísima en la medida que se siguen extendiendo los territorios para la explotación de la agricultura y la ganadería

"Aquí es importantísimo la preservación y la reforestación", dijo a la W el magistrado.