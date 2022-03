“Quedaste como uribista y eso francamente es jodido”: Gustavo Petro le pidió a Epa Colombia que se conocieran

Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, está dando de qué hablar tras revelar la conversación que tuvo por WhatsApp con María Antonia Pardo, directora de comunicaciones del precandidato presidencial Gustavo Petro, en la que le dicen que el político la quiere conocer.

“Te escribo porque el senador está interesado en conocerte. No sé explica cómo van a salir libres los de Odebrecht y en cambio a ti te dan cinco años de cárcel”, dice la primera parte de los mensajes que le enviaron a la empresaria.

Además, le dijo que quiere que ella sea la primera invitada para un Instagram live en el que Petro va a hablar sobre las segundas oportunidades.

Sin embargo, después le envío otros mensajes en donde le sugería que debía reunirse no solo con Petro, sino con los demás candidatos a la Presidencia porque quedó como una uribista luego de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe y eso no le conviene.

“De amiga a amiga, lo ideal es que ya te reúnas con todos, no solo Petro, con Galán, con De La Calle, con Francia, etc; así le bajas al escándalo, porque quedaste como uribista y eso francamente es jodido, no te conviene”, dice el otro mensaje que mostró ‘Epa Colombia’ en sus historias de Instagram.

Luego de estas revelaciones, ella se grabó bromeando que le daba miedo que sus empresas quedaran en manos de él: “Petro me dijo que no reuniéramos, que nos sentáramos a hablar él y yo y que fuéramos amiguitos. Amiga a mí me da miedo dejarle a Petro mi empresa, me da mucho miedo que quede presidente y mi empresa donde queda… Mentiras, amiga”.

La petición ha dado de que hablar en redes sociales y si bien ‘Epa Colombia’ no ha dicho que no, ella dio a entender en sus videos que lo que buscan es utilizarla.